Kars'ta ilçe merkezine inen iki kurt güvenlik kamerasında
Kars'ın Selim ilçesinde yerleşim yerine inen iki kurt, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kars'ın Selim ilçesinde yerleşim yerine inen iki kurt, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
İlçe merkezine indikleri değerlendirilen iki kurt, İstasyon Mahallesi'nde görüldü.
Mahallede dolaşan kurtlar, Sedat Çam'a ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kurtların bir süre mahallede dolaştıktan sonra geldikleri yöne doğru uzaklaştıkları yer aldı.
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