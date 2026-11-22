Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kars'ın Selim ilçesinde yerleşim yerine inen iki kurt, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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