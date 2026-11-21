Kars Genç Yeşilay üniversite ve lise kulüpleri, kentin kültürel mirasını yakından tanımak ve yöresel değerleri öğrenmek amacıyla Kars Peynir Müzesi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen gezi kapsamında Genç Yeşilay gönüllüleri, Kars’ın köklü peynircilik kültürü, yöresel peynir çeşitleri ve geleneksel peynir üretim süreçleri hakkında bilgi edindi. Müze gezisinde Kars’ın gastronomi kültürünün önemli bir parçası olan peynir üretiminin üretim aşamaları ve bölgeye özgü peynirlerin özellikleri anlatıldı.

Üniversite ve lise kulüplerinden gençlerin katıldığı ziyaret, gönüllülerin hem yaşadıkları şehrin kültürel zenginliklerini tanımalarına hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmelerine katkı sağladı. Gençler, Kars’ın yöresel değerlerini yerinde görme ve bu değerler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

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Kars Genç Yeşilay yetkilileri, düzenlenen geziye katkı sunan ve gönüllülere desteklerini esirgemeyen Emirhan Bekinkayan’a teşekkür ederek, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerle buluşmasına yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.