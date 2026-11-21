CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Arpaçay ilçesinde, şehir merkezine uzak ve 2 bin 400 rakımda bulunan Akmazdam köyünde görev yapan öğretmen Muhammed İsmail Doğan, çetin kış şartlarına rağmen iki öğrencisinin eğitimden geri kalmaması için fedakarca görev yapıyor.

İl merkezine 61, Arpaçay ilçe merkezine ise 19 kilometre uzaklıkta bulunan Akmazdam köyünde kış mevsimi uzun ve çetin geçiyor. Yaklaşık 2 bin 400 rakımda kurulu köydeki Akmazdam İlkokulu'nda bu eğitim öğretim yılında birleştirilmiş sınıfta 1'inci ve 3'üncü sınıf öğrencisi olmak üzere iki çocuk eğitim görüyor.

Yaklaşık iki yıldır okulda görev yapan Elazığlı 28 yaşındaki sınıf öğretmeni Muhammed İsmail Doğan, ilk atandığında tek öğrencisi bulunan okulda bu yıl iki öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Günün büyük bölümünü öğrencileriyle geçiren Doğan, bir öğrencisine birinci sınıf, diğerine ise üçüncü sınıf müfredatı kapsamında ders veriyor.

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Öğrencilerin seviyelerine göre derslerini planlayan genç öğretmen, iki çocuğun akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de destekliyor. Birlikte ders yapan ve oyunlar oynayan öğrenciler, küçük sınıflarında hem eğitim görüyor hem de birbirleriyle sosyalleşme imkanı buluyor.

- Kimi zaman iş makinelerinin arkasından ilerleyerek köye ulaşıyor

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu köyde, eğitim faaliyetleri de zorlu hava koşulları altında sürdürülüyor. Yüksek rakım nedeniyle köy yolunun sık sık karla kapanması, okula ulaşımı güçleştirirken yol açma çalışmalarıyla ulaşım yeniden sağlanıyor. Öğretmen Doğan da kimi zaman iş makinelerinin arkasından ilerleyerek köye ulaşıyor.

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Okulun ısınması için sobanın yakıldığı köyde, görevli personelin gelemediği günlerde bu işi öğretmen üstleniyor. Zorlu kış şartlarına rağmen eğitim ortamının hazır tutulduğu okulda, öğrencilerin derslerini kesintisiz sürdürebilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor.

Küçük öğrenci mevcuduna sahip okulda milli bayramlar ve anma günleri de unutulmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında törenler düzenlenirken, pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşı törenleri gerçekleştiriliyor.

- "Bu dönem başında öğrenci sayımız 2'ye çıktı"

Akmazdam İlkokulu müdürü de olan Muhammed İsmail Doğan, AA muhabirine, 2 yıl önce Akmazdam İlkokulu'na atandığını ve ilk görev yeri olduğunu söyledi.

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İlk atandığında bir öğrenciye eğitim verdiğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Bu dönem başında öğrenci sayımız 2'ye çıktı. Hem Doruk'a arkadaş oldu, hem de derslerimizin eğlenceli geçmesinde bize yardımcı oluyor. Burada eğitim haklarını en iyi şekilde almaları için elimden geleni yapıyorum. Onların iyi bir eğitim alması iyi bir geleceklerinin olması için çabalıyorum. Şu anda öğrencilerim eğitim öğretim olarak akranlarına göre iyi durumdalar. Onlara elimden geldiğince her türlü konuda öğretmenlik, ağabeylik yaparak, yeri geldiğinde onlarla oyun arkadaşı olarak yardımcı oluyorum ve günün 6-7 saatini beraber geçiriyoruz."

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- Köyde kış çetin geçiyor

Doğan, kış aylarında köy yolunun yüksek rakımda olması nedeniyle sıklıkla kapandığını anlatarak, "İl Özel İdaremiz, Kaymakamlığımız olsun, bize bu konularda çok yardımcı oluyor. Köy yolumuz kapalıysa ekiplerini yolluyorlar, açmaya çalışıyorlar. Yolda beklediğimiz oluyor, loderin (iş makinesi) arkasından beraber köye çıktığımız oluyor." dedi.

Okulda İŞKUR kapsamında görevli personelin bulunduğunu, personelin gelemediği zamanlarda ise sobayı kendisinin yaktığını dile getiren Doğan, soba yakmayı ilk kez burada öğrendiğini ifade etti.

Yüksek rakımda olmalarından dolayı kışın çetin geçtiğinden bahseden Doğan, "Şu anda da kar yağmış durumda, bu şekilde buraya alıştık adapte olduk. Çocukların samimiyeti, sıcaklığı olsun burayı ısıtıyor. Açıkçası, buraya büyük bir şevkle, heyecanla geliyoruz. Çocuklar burada devletimizin bize sağladığı imkanlar doğrultusunda birebir eğitim alıyorlar. Burada bir özel okul seviyesinde eğitim verebiliyoruz. Hemen her şeye imkanımız var." diye konuştu.