Kentte gökyüzünde toplu halde uçan kuşlar, zaman zaman bir araya gelerek yoğun sürüler oluşturdu, ardından farklı yönlere dağılıp yeniden bir araya geldi. Kuşların ani yön değişiklikleriyle ortaya çıkan hareketlilik, gökyüzünde dalgalanan ve sürekli şekil değiştiren görüntüler oluşturdu.

Kars semalarında kuş sürülerinin oluşturduğu görsel şölen, vatandaşların ilgisini çekti. Birbirleriyle uyum içerisinde hareket eden kuşların havada oluşturduğu şekiller, izleyenlere adeta doğanın sunduğu eşsiz bir gösteri sundu.

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