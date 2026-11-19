Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Eren İşbeceren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.İ, İ.M.İ. ve F.K, yaralandı.

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