AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından haftalık olağan İl Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında düzenlenen toplantıda, teşkilat çalışmaları, kent gündemi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Kars İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya İl Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İl Başkanı Muammer Sancar'ın başkanlık ettiği toplantıda, teşkilatın yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, kent genelinde sürdürülen siyasi ve sosyal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Toplantıda ayrıca teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi, vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi, sahadaki çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu. Yönetim kurulu üyeleri, sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikirlerini dile getirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Sancar, "Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yürüttüğümüz çalışmaları ortak akıl ve istişare kültürüyle değerlendiriyoruz. Teşkilatımızın her kademesiyle uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Sancar, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Kars ve teşkilat için hayırlı olmasını temenni etti. Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.