Kars'ta bir köy kahvesinde yaşanan ilginç olay, görenlerin dikkatini çekti. Diş ağrısına dayanamayan vatandaşın imdadına arkadaşları yetişti. Ancak çözüm için ne diş hekimine gidildi ne de anestezi kullanıldı. Köy kahvesinde bulunan bir penseyle ağrıyan diş çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kars merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde yaşanan olay, yıllar öncesini hatırlattı. Bir vatandaşın diş ağrısı, kahvehanede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Diş ağrısına daha fazla dayanamayan vatandaşın yardımına arkadaşları koştu. Ancak arkadaşlarının bulduğu çözüm, alışılmış diş tedavilerinden oldukça farklıydı. Diş hekimine gitmek yerine köy kahvesinde bulunan penseyi alan arkadaşları, ağrıyan dişe müdahale etmeye karar verdi.

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"Dişçi koltuğu yerine kahvehane"

Herhangi bir uyuşturma işlemi yapılmadan gerçekleştirilen diş çekimi, çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Bir kişinin penseyle dişi çekmeye çalıştığı sırada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diş hekimi koltuğu, steril ekipmanlar ve tıbbi müdahale yerine kahvehane ortamında penseyle gerçekleştirilen işlem, ortaya sıra dışı görüntüler çıkardı. Kahvehanedeki vatandaşların da tanıklık ettiği olay, izleyenlere ilginç anlar yaşattı.