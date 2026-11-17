Sarıkamış ilçe merkezine inen ayılar görüntülendi
KARS'ın Sarıkamış ilçesine inen 3 ayı, cep telefonuyla görüntülendi. Ayılar, etrafını saran köpeklerden kaçarak uzaklaştı.
KARS'ın Sarıkamış ilçesine inen 3 ayı, cep telefonuyla görüntülendi. Ayılar, etrafını saran köpeklerden kaçarak uzaklaştı.
Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle uykuya yatmaya hazırlanan 3 ayı, dün gece geç saatlerde Sarıkamış ilçesindeki Üniversite TOKİ Konutları çevresinde görüldü. Çöp konteynerini devirerek yiyecek aradıkları görüntülenen ayıların etrafını bir anda köpekler sardı. Birinin diğerlerine göre daha iri olduğu görülen ayılar, bir süre çevrede gezindikten sonra köpeklerden kaçarak uzaklaştı. Ayılar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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