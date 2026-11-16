Kars'ta viyadükte devrilen saman yüklü tır trafiği aksattı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, trafikte bir süre aksama yaşandı.
Şükrü Elçi idaresindeki 63 AAF 050 plakalı saman yüklü tır, Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt Viyadüğü'nde bariyere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası yolda ulaşım yeniden normale döndü.
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