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        Kars'ta viyadükte devrilen saman yüklü tır trafiği aksattı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Kars'ta viyadükte devrilen saman yüklü tır trafiği aksattı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Şükrü Elçi idaresindeki 63 AAF 050 plakalı saman yüklü tır, Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt Viyadüğü'nde bariyere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası yolda ulaşım yeniden normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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