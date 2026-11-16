Kars'ta evi yanıp hayvanları ölen aile için yardım kampanyası

KARS’ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde çıkan yangında 18 büyükbaş ve 1 atı ölen, evi, ahırı ve traktörü kullanılamaz hale gelen Tuncer Güler ve ailesi için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya, bir muhtar ve bir esnafın hediye ettiği 2 düve ile başladı.

Tomarlı köyünde 14 Kasım’da sabaha karşı Tuncer Güler’e ait ahırda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek eve ve ahırın önünde park halindeki traktöre sıçradı. Köylülerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine bölgeye Kars ve Arpaçay belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahırdaki 18 büyükbaş hayvan ile 1 at öldü. Yangında ev, ahır ve traktör de kullanılamaz hale geldi.

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ZARAR YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRA

Yangının ardından Karslı hayırsever iş insanı Uğur Boy, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp ve Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cumhur Erkaya, Güler ailesini ziyaret etti.

Yangının ailenin hem yaşam alanını hem de geçim kaynaklarını büyük ölçüde yok ettiğini belirten Uğur Boy, zararın yaklaşık 5-6 milyon lira olduğunu söyledi. Güler ailesinin yeniden ayağa kalkabilmesi için dayanışma içinde olacaklarını ifade eden Boy, herkesi başlatılan yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Eren Alp ve Cumhur Erkaya da birlik üyelerine yaşanan mağduriyet hakkında bilgi vereceklerini ve yardım kampanyasına destek çağrısında bulunacaklarını belirtti.

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Güler ailesi, yangının ardından kendilerini yalnız bırakmayan, geçmiş olsun dileklerini ileten ve ziyarette bulunan herkese teşekkür etti.

İLK YARDIM DÜVE OLDU

Kampanyaya ilk desteği Arpaçay’a bağlı Carcıoğlu Köyü Muhtarı İsa Aydemir verdi. Aydemir’in kamyonete yükleyerek gönderdiği düve aileye teslim edildi. Arpaçay’da esnaflık yapan Uğur Bulut da kampanyaya bir adet düve hediye ederek katıldı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor.