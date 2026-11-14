Kars'ta soğuk ve kırağı etkili oldu

Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise kızıl sincabın ağaçlarda gezmesi ve kozalak kemirmesi görüntülendi.

Dondurucu soğukların etkisiyle Hançerli Düzü'ndeki göletler dondu, bir karganın da gagasıyla göletin buzunu kırmaya çalışması dikkati çekti.

Bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştığı Sarıkamış'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

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