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        Kars'ta metruk yapıda 54 kaçak göçmen yakalandı

        KARS'ta metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kars'ta metruk yapıda 54 kaçak göçmen yakalandı

        KARS’ta metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, Karadağ Mahallesi’nde bulunan metruk bir yapıya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisine ulaşıldı. Çalışma başlatan ekiplerin düzenlediği operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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