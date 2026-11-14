Kars'ta metruk yapıda 54 kaçak göçmen yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, Karadağ Mahallesi’nde bulunan metruk bir yapıya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisine ulaşıldı. Çalışma başlatan ekiplerin düzenlediği operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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