Kars'ta şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 13.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Taha C. idaresindeki 53 ACF 856 plakalı pikap, Sarıkamış Çamyazı köyü yolunda virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan Adem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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