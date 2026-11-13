Sarıkamış'ta trafik kazası: Araç şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve uçurumda mahsur kalan 2 yaralıya ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

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