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        Sarıkamış'ta trafik kazası: Araç şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta trafik kazası: Araç şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamyazı yönüne seyreden araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve uçurumda mahsur kalan 2 yaralıya ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

        İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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