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        Kars'ta çukura düşen büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, iş makinesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Kars'ta çukura düşen büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, iş makinesiyle kurtarıldı.

        Oluklu köyünde Bülent Uyanık'ın bir çiftlikten satın aldığı büyükbaşlar araca yüklenirken hayvanlardan biri ahırın dışındaki gübre çukuruna düştü.

        Çukura merdivenle inen vatandaşlar, hayvana halat ve kaldırma kayışları bağladı.

        Hayvan, iş makinesine bağlanan kayışlarla yukarı çekilerek kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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