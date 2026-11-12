Kars'ta çukura düşen büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, iş makinesiyle kurtarıldı.
Giriş: 12.11.2026 - 22:36 Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, iş makinesiyle kurtarıldı.
Oluklu köyünde Bülent Uyanık'ın bir çiftlikten satın aldığı büyükbaşlar araca yüklenirken hayvanlardan biri ahırın dışındaki gübre çukuruna düştü.
Çukura merdivenle inen vatandaşlar, hayvana halat ve kaldırma kayışları bağladı.
Hayvan, iş makinesine bağlanan kayışlarla yukarı çekilerek kurtarıldı.
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