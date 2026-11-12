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        Kars'ta traktör devrildi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı

        Kars'ta devrilen traktördeki biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Kars'ta traktör devrildi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı

        Kars'ta devrilen traktördeki biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

        D.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akbaba köy yolunda devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanında bulunan 4 yaşındaki K.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin​​​​​​​ bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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