Kars'ta traktör devrildi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı
Kars'ta devrilen traktördeki biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 12.11.2026 - 20:30 Güncelleme:
Kars'ta devrilen traktördeki biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
D.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akbaba köy yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan 4 yaşındaki K.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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