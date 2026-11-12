Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı

Kars'ta Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle bu yıl geçen yıllara göre daha erken donmaya başladı. Donan göl havadan görüntülendi. Gölün Taşbaşı köyü bölgesinde buzlanma görülürken, yüzeyin donmasıyla birlikte yabani su kuşları açık kalan su alanlarına akın etti. Soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren kuşların görüntüleri dikkat çekti.

Kars'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kış mevsiminin etkileri kendisini göstermeye başladı. Özellikle gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden Çıldır Gölü'nü de etkiledi. Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü çevresinde gölün kıyı kesimleri buz tutarken, donma olayının bu yıl önceki yıllara göre daha erken başladığı gözlendi.

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"Gece sıcaklığı eksi 11 dereceye düştü"

Bölgede bulunan Yunusun Yeri ve atlı kızak işletmecisi Ömer Daşdemir, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğünü belirtti. Soğuk havanın etkisiyle gölün yüzeyinde buzlanmanın giderek arttığını ifade eden Daşdemir, "Göl zaman içerisinde donmaya yüz tutuyor. Mevsim olarak tarihi gelmiştir. İler ki günlerde daha da donacaktır, daha da buz olacaktır. Müşterilerimizi bekleriz, hizmet için biz buradayız. Akşamları eksi 1011 dereceyi görüyor" dedi.

"Atlı kızak seferleri için hazırlıklar başlayacak"

Çıldır Gölü'nün tamamen donmasıyla birlikte bölgenin kış turizminde önemli bir yere sahip olan atlı kızak seferlerinin de başlaması planlanıyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği atlı kızak turları, gölün buzla kaplanmasının ardından bölgeye hareketlilik kazandırıyor.

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Ömer Daşdemir, soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve göl yüzeyindeki buzun güvenli seviyeye ulaşması durumunda atlı kızak seferlerini başlatacaklarını kaydetti.

"Yabani su kuşları açık sulara sığındı"

Gölün donmaya başlamasıyla birlikte Çıldır Gölü'nde yaşayan yabani su kuşları da buz tutmayan açık su alanlarına yöneldi. Göl yüzeyinde giderek genişleyen buz tabakaları arasında kalan açık sularda toplanan kuşlar, dondurucu soğuklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Buzla kaplanan gölün üzerinde bir araya gelen yabani su kuşları, kış mevsiminin zorlu şartlarıyla mücadele ediyor. Açık su alanlarında toplu halde hareket eden kuşlar, doğada yaşanan mevsimsel değişimin de dikkat çekici görüntülerini oluşturuyor.

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"Kış turizminin gözdesi beyaz örtüye bürünüyor"

Kış aylarında tamamen donan yüzeyi, atlı kızak turları ve eşsiz manzarasıyla Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Çıldır Gölü, bu yıl erken gelen soğuklarla birlikte kış mevsimine hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesiyle buzlanmanın genişlemesi beklenirken, bölge sakinleri de atlı kızak sezonunun başlaması için gölün tamamen donmasını bekliyor.