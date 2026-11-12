Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı

        Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı

        Kars'ta Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle bu yıl geçen yıllara göre daha erken donmaya başladı. Donan göl havadan görüntülendi. Gölün Taşbaşı köyü bölgesinde buzlanma görülürken, yüzeyin donmasıyla birlikte yabani su kuşları açık kalan su alanlarına akın etti. Soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren kuşların görüntüleri dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı

        Kars'ta Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle bu yıl geçen yıllara göre daha erken donmaya başladı. Donan göl havadan görüntülendi. Gölün Taşbaşı köyü bölgesinde buzlanma görülürken, yüzeyin donmasıyla birlikte yabani su kuşları açık kalan su alanlarına akın etti. Soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren kuşların görüntüleri dikkat çekti.

        Kars'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kış mevsiminin etkileri kendisini göstermeye başladı. Özellikle gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden Çıldır Gölü'nü de etkiledi. Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü çevresinde gölün kıyı kesimleri buz tutarken, donma olayının bu yıl önceki yıllara göre daha erken başladığı gözlendi.

        REKLAM

        "Gece sıcaklığı eksi 11 dereceye düştü"

        Bölgede bulunan Yunusun Yeri ve atlı kızak işletmecisi Ömer Daşdemir, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğünü belirtti. Soğuk havanın etkisiyle gölün yüzeyinde buzlanmanın giderek arttığını ifade eden Daşdemir, "Göl zaman içerisinde donmaya yüz tutuyor. Mevsim olarak tarihi gelmiştir. İler ki günlerde daha da donacaktır, daha da buz olacaktır. Müşterilerimizi bekleriz, hizmet için biz buradayız. Akşamları eksi 1011 dereceyi görüyor" dedi.

        "Atlı kızak seferleri için hazırlıklar başlayacak"

        Çıldır Gölü'nün tamamen donmasıyla birlikte bölgenin kış turizminde önemli bir yere sahip olan atlı kızak seferlerinin de başlaması planlanıyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği atlı kızak turları, gölün buzla kaplanmasının ardından bölgeye hareketlilik kazandırıyor.

        REKLAM

        Ömer Daşdemir, soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve göl yüzeyindeki buzun güvenli seviyeye ulaşması durumunda atlı kızak seferlerini başlatacaklarını kaydetti.

        "Yabani su kuşları açık sulara sığındı"

        Gölün donmaya başlamasıyla birlikte Çıldır Gölü'nde yaşayan yabani su kuşları da buz tutmayan açık su alanlarına yöneldi. Göl yüzeyinde giderek genişleyen buz tabakaları arasında kalan açık sularda toplanan kuşlar, dondurucu soğuklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

        Buzla kaplanan gölün üzerinde bir araya gelen yabani su kuşları, kış mevsiminin zorlu şartlarıyla mücadele ediyor. Açık su alanlarında toplu halde hareket eden kuşlar, doğada yaşanan mevsimsel değişimin de dikkat çekici görüntülerini oluşturuyor.

        REKLAM

        "Kış turizminin gözdesi beyaz örtüye bürünüyor"

        Kış aylarında tamamen donan yüzeyi, atlı kızak turları ve eşsiz manzarasıyla Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Çıldır Gölü, bu yıl erken gelen soğuklarla birlikte kış mevsimine hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesiyle buzlanmanın genişlemesi beklenirken, bölge sakinleri de atlı kızak sezonunun başlaması için gölün tamamen donmasını bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu
        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı
        Kars'ta 25 bin fidan toprakla buluştu Vali Ziya Polat: "Gazi Kars'ta önceli...
        Kars'ta 25 bin fidan toprakla buluştu Vali Ziya Polat: "Gazi Kars'ta önceli...
        Çıldır Gölü donmaya başladı
        Çıldır Gölü donmaya başladı
        Termometreler eksi 11'i gösterdi; araçları, meyve ve sebzeleri battaniyeyle...
        Termometreler eksi 11'i gösterdi; araçları, meyve ve sebzeleri battaniyeyle...
        Kars'ta tilki çatıya çıktı
        Kars'ta tilki çatıya çıktı