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        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü dondu.

        Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü, bölgede etkili olan dondurucu soğuklardan etkilendi.

        Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yakınındaki gölün yüzeyinin büyük bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle dondu.

        Buzla kaplanan göl, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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