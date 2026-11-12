Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü, bölgede etkili olan dondurucu soğuklardan etkilendi.

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