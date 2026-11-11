Kars'ta 25 bin fidan toprakla buluştu Vali Ziya Polat: "Gazi Kars'ta önceliğimiz meyve ağaçları"

Kars'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kars Valisi Ziya Polat, kentte yüksek rakımlı bölgelerde çam, meyve yetiştiriciliğine elverişli alanlarda ise meyve fidanlarının toprakla buluşturulacağını söyledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kars'ta da fidan dikim programı düzenlendi. Kafkas Üniversitesi Kampüs Alanı'nda saat 11.11'de gerçekleştirilen programa Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte fidan dikerek geleceğe nefes oldu. Katılımcılar tarafından toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verilirken, ağaçlandırmanın ve doğal kaynakların korunmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

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"Gazi Kars'ta meyve fidanı dikeceğiz"

Fidan dikim programında açıklamalarda bulunan Vali Polat, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirterek, Kars'ın iklim ve coğrafi şartlarına uygun ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti. Kars'ın yüksek rakımlı bölgelerinde çam ağaçlarının, meyve yetiştiriciliğine elverişli alanlarda ise meyve fidanlarının dikileceğini kaydeden Polat, "Kars'ımızı bugün hem il merkezine hem de ilçelerimizde fidanlarımız toprakla buluştu. Tabii genç fidanlarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturduk, onlarla birlikte büyüyecek. Meyve fidanı dikmek için uğraşıyoruz. Gazi Kars'ta geldiğimiz günden ber özellikle meyve fidanı tutan yerlere meyve fidanı dikiyoruz. Önceliğimiz meyve fidanı, ondan sonra çam ve diğer ağaçları orman teşkilatımız toprak ile buluşturuyor. Tabii ki coğrafyamızın özellikle bu bölgede meyve ağaçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek rakımlı yerlerde çam dikeceğiz ama bundan sonra gazi Kars'ta meyve fidanı dikeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun" dedi.

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"Kızılay gönüllüleri fidanların takibini yapacak"

Etkinliğe destek veren Türk Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt ise, ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca fidan dikmekle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Dikilen fidanların korunması ve gelişimlerinin takip edilmesinin de büyük önem taşıdığını belirten Hüryurt, Kızılay gönüllülerinin bu konuda sürdürülebilir bir çalışmanın parçası olacağını belirtti. Hüryurt, "Sadece ağaçlandırma olarak bugünü kabul etmiyoruz. Diktiğimiz ağaçlarını yine gönüllülerimizce sürdürülebilirliğini devam ettireceğimiz bir organizasyon oldu. Sürdürülebilir bir gelecek için bugün buradayız, yarın da burada olacağız" diye konuştu.

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Çocuklar ve gençler de fidan dikti

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, özellikle öğrencilerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve gençler, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte fidan dikerek çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sundu. Dikilen fidanlarla Kars'ın yeşil alanlarının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amaçlandı. Meyve fidanlarının yanı sıra bölgenin iklim şartlarına uygun çam ve diğer ağaç türlerinin de toprakla buluşturulduğu çalışmalarla kentte ağaçlandırma faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış"

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, orman varlığının artırılması, doğanın korunması ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması mesajı verildi. Katılımcılar, diktikleri fidanların yıllar içerisinde büyüyerek Kars'ın yeşil dokusuna katkı sunmasını temenni ederken, program fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi. Kars genelinde 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. Üniversite alanında ise 400 meyve fidanının dikimi yapıldı.