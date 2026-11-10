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        Kars'ta gübre çukuruna düşen büyükbaş iş makinesiyle kurtarıldı

        KARS'ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyünde, araca yüklenmek istendiği sırada gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Kars'ta gübre çukuruna düşen büyükbaş iş makinesiyle kurtarıldı

        KARS’ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyünde, araca yüklenmek istendiği sırada gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Karslı hayvan tüccarı Bülent Uyanık’ın Oluklu köyündeki bir çiftlikten satın aldığı hayvanların araca yüklenmesi sırasında büyükbaş hayvanlardan biri, ahırın dışında bulunan gübre çukuruna düştü. Hayvanı kendi imkânlarıyla çıkaramayan sahipleri, kurtarma çalışması başlattı.

        Zamanla yarışılan kurtarma çalışmasında, çukura merdivenle inilerek hayvana halat ve kaldırma kayışları bağlandı. İş makinesine bağlanan kayışlarla yukarı çekilen hayvan, bulunduğu çukurdan çıkarıldı.

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        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gübreye bulanan hayvanın iş makinesi yardımıyla kurtarıldığı ve bir süre sonra ayağa kalkarak yürüdüğü görüldü. Bülent Uyanık, kurtarma çalışmalarına iş makinesiyle destek veren Güven Atmaca’ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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