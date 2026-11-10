Atatürk ölümünün 88. yıldönümünde Kars'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıldönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Kars’ta da törenlerle anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde, Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından da Atatürk’ün 88 yıl önce ebediyete göçtüğü an olan 09.05 geçe, il genelinde ‘Ti’ sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anma etkinlikleri, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Burada da 2 dakika boyunca Atatürk’ün kendi sesinden 10 Yıl Nutku eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması devam etti. Atatürk’ün Biyografisi, şiirlerin okunması ve Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerin içerdiği konserin ardından program sona erdi.

Programa; Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, kurum ve daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.