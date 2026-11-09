Sarıkamış Kayak Merkezi beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, sezon erken açılabilir

Kars'ın dünyaca ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanları arasında yer alan kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, yağışın devam etmesi halinde kayak sezonunun bu yıl erken açılması bekleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı, kayak merkezinde kış manzaralarını ortaya çıkardı. Kar yağışıyla birlikte pistler, yürüyüş alanları ve çevredeki ormanlık bölgeler tamamen beyaza büründü.

"Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı"

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kayak sezonu öncesinde bölge esnafı, turizmciler ve kayak tutkunlarını heyecanlandırdı.

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Sarıkamış Kayak Merkezi'nin kar yağışıyla birlikte beyaza büründüğünü ifade eden Alper Yıldırım, "Sarıkamış'ta çok şükür kar yağışı başaladı, pistlerimizin hepsi karla kaplandı. Çok yakın bir zamanda inşallah suni karlama da devreye girecek. Suni Karlama Sisteminin devreye girmesiyle birlikte yakın zamanda sezonu açacağız Sarıkamış Kayak Merkezi'nde" dedi.

Kristal karının Alplerden sonra Sarıkamış'ta bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Tabi Sarıkamış Kayak Merkezi'nin en önemli özelliği kristal kar olması, kristal kar üzerinde kayak yapmak bir başka güzel, sarıçam oramnları arasında özellikle sincaplar daldan dala gezerken, biz burada kayak keyfini yaşıyoruz. Tüm kayak severleri Sarıkamış'a davet ediyorum. En yakın zamanda rezervasyonlarını yapmalarını istiyorum. Çünkü rezervasyon durumları çok iyi Sarıkamış'ta, tüm otellerimiz hemen hemen yüzde 60, yüzde 70 oranında dolu, en kısa zamanda rezervasyonları yapıp, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Öte yandan kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve pistlerde yeterli kar seviyesine ulaşılması durumunda kayak sezonunun planlanandan daha erken başlayabileceği değerlendiriliyor.

"Sarıçam Ormanları arasında kartpostallık manzara"

Kristal kar kalitesi, uzun kayak pistleri ve doğal güzellikleriyle tanınan Sarıkamış Kayak Merkezi, kar yağışının ardından eşsiz bir görünüme kavuştu. Sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle bütünleştiği bölgede ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu.

Beyaza bürünen kayak merkezi ve sarıçam ormanları havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, çam ağaçlarının arasında uzanan kayak pistleri ve karla kaplanan geniş alanlar dikkat çekti. Sarıkamış'ta kar yağışının sürmesiyle birlikte kış turizmi hareketliliğinin de başlaması bekleniyor.