Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta göçerlerin koyun sürüleriyle kar altında zorlu dönüş yolculuğu

        Kars'ta göçerlerin koyun sürüleriyle kar altında zorlu dönüş yolculuğu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte binlerce küçükbaş hayvanıyla karlı dağları aşarak Iğdır'a dönmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kars'ta göçerlerin koyun sürüleriyle kar altında zorlu dönüş yolculuğu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte binlerce küçükbaş hayvanıyla karlı dağları aşarak Iğdır'a dönmeye çalışıyor.

        Doğu Anadolu'da hayvancılıkla uğraşan göçerler, her yıl havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Kars, Ardahan ve Ağrı başta olmak üzere bölgedeki yaylalara çıkıyor. Sonbaharda ise kar ve soğukların başlamasıyla sürüleriyle birlikte yeniden kışlaklarına dönüyor.

        Iğdır'dan mayıs ayında Kars'a gelerek hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalarda otlatan göçerler de yaklaşık 6 ay süren yayla sezonunun ardından dönüş hazırlıklarını tamamladı.

        REKLAM

        Kentte etkili olan kar yağışıyla yaylalar ve köyler beyaza bürünürken, göçerler de sürüleriyle birlikte zorlu yolculuğa başladı. Göç öncesinde çadırlarını sökerek eşyalarını araçlarla gönderen göçerler, hayvanlarıyla birlikte yollara düştü.

        Kar altında ilerleyen sürüler, soğuk hava ve olumsuz arazi şartlarına rağmen yüzlerce kilometrelik yolu aşıp Iğdır'a ulaşmaya çalışıyor. Olası kurt saldırılarına ve hava koşullarına karşı birkaç sürü halinde hareket eden göçerler, yolculuklarını yaklaşık 20 günde tamamlamayı hedefliyor.

        - Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar

        Iğdır'a gitmek üzere yola çıkan çobanlardan Tahir Şemsinzade, AA muhabirine, ani kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

        REKLAM

        Yaz ayında yaylalara çıkmak için Iğdır'dan Kars'a geldiklerini ve sonbaharın gelmesiyle de dönüşe geçtiklerini anlatan Şemsinzade, bu yıl kar yağışına yakalandıklarını belirtti.

        Şemsinzade, binlerce koyunla zorlu dönüşün devam ettiğini anlatarak, "Allahuekber Dağı'ndan geliyoruz Iğdır'a gideceğiz. Yolumuz uzak, kar yağıyor. 9 gün önce yola çıktık daha yol gideceğiz." dedi.

        Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iki sürünün peş peşe gittiğini dile getiren Şemsinzade, olası yaban hayvanı saldırısına karşı teyakkuzda olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Kars'ta doğaseverlerden kar altında doğa yürüyüşü Sarıçam ormanlarında beya...
        Kars'ta doğaseverlerden kar altında doğa yürüyüşü Sarıçam ormanlarında beya...
        Kars'ta kar yağışı lastikçilerde yoğunluğa neden oldu
        Kars'ta kar yağışı lastikçilerde yoğunluğa neden oldu
        Kars'ta göçerlerin kar altında zorlu yolculuğu
        Kars'ta göçerlerin kar altında zorlu yolculuğu
        Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Kars'ta çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı
        Kars'ta çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı
        Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi
        Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi