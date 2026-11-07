Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Giriş: 07.11.2026 - 23:29 Güncelleme:
Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı güçleştiriyor.
Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı bağlayan kara yolunda kar ve tipi zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda küreme çalışması başlattı.
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