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        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 23:29 Güncelleme:
        Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kağızman-Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kentte 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı güçleştiriyor.

        Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı bağlayan kara yolunda kar ve tipi zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda küreme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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