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        Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta ilk seferine çıkıyor: Bilet fiyatları 15 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor

        Türkiye'nin en önemli kış turizmi rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 20262027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. AnkaraKars seferlerine 21 Aralık'ta başlayacak trenin bilet fiyatları ise döneme göre değişiklik gösterirken, iki kişinin konaklayabildiği bir kompartımanın fiyatı Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr döneminde ise 20 bin TL olarak belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta ilk seferine çıkıyor: Bilet fiyatları 15 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor

        Türkiye’nin en önemli kış turizmi rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 20262027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. AnkaraKars seferlerine 21 Aralık’ta başlayacak trenin bilet fiyatları ise döneme göre değişiklik gösterirken, iki kişinin konaklayabildiği bir kompartımanın fiyatı Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr döneminde ise 20 bin TL olarak belirlendi.

        Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferleri, bilet satış sistemi ve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Kış mevsiminde karla kaplanan Doğu Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde nostaljik bir yolculuk imkanı sunan trenin, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

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        "İlk sefer 21 Aralık’ta Ankara’dan Kars’a"

        Turistik Doğu Ekspresi’nin 20262027 kış sezonundaki ilk seferinin 21 Aralık’ta Ankara’dan Kars’a gerçekleştirileceğini belirten Özer, dönüş seferinin ise 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya yapılacağını söyledi.

        Turistik Doğu Ekspresi ile normal Doğu Ekspresi'nin sık sık karıştırıldığına dikkat çeken Özer, vatandaşların bilet alırken trenlerin güzergah ve sefer özelliklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

        "Bilet fiyatları 15 bin, 18 bin ve 20 bin TL"

        Turistik Doğu Ekspresi’nde bilet satışlarının iki farklı kanal üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Özer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün biletlerin yüzde 60’ını TÜRSAB onaylı seyahat acentelerine, yüzde 40’ını ise doğrudan vatandaşlara satışa sunduğunu ifade etti.

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        Trende bir odada iki kişinin seyahat edebildiğini kaydeden Özer, oda fiyatlarının sezon ve dönemlere göre değiştiğini belirterek, Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr tatilinde ise 20 bin TL olduğunu bildirdi.

        "Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi karıştırılmamalı"

        Yolcuların bilet alırken iki tren arasındaki farkı göz önünde bulundurmaları gerektiğini dile getiren Özer, özellikle Turistik Doğu Ekspresi’nde yer bulamayan vatandaşların zaman zaman normal Doğu Ekspresi ile ilgili de yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

        "Kars’a kış turizmi daveti"

        Turistik Doğu Ekspresi’nin yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda kış mevsiminin güzelliklerini keşfetmek isteyenlere nostaljik bir seyahat deneyimi sunduğunu belirten Özer, tüm misafirleri Kars’a davet etti.

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        Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, 20262027 kış sezonu, sefer tarihleri, bilet satışları ve fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "20262027 kış sezonu için Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başlıyor. Tabi burada öncelikle misafirlerimizin ve konuklarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi Doğu Ekspresi ayrı bir nota, ayrı bir tren güzergahı, Doğu Turistik Ekspres ise tamamen nostalji ve kış aylarında kullanılan bir ten hattı, misafirlerimiz bazen Doğu Ekspresi’nde yer bulamıyoruz diyorlar. Ama istedikleri Doğu Turistik Ekspresi seferleri bu arada çok karışıklık oluyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Az önce söylediğimiz gibi 21 Aralık’ta AnkaraKars yönüne hareket edecek. 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya hareket edecek şekilde Doğu Turistik Ekspresi ilk seferlerine bu yılda başlamış olacak."

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        Özer, "TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Doğu Turistik trenlerimizi yüzde 60 Türkiye Seyahat Acenteler Birliği’ne TURSAB onaylı seyahat acentalarına satışını gerçekleştirdi. Yüzde 40’lık kısmını ise direk TCDD’den mobil uygulamadan kendisi satışlara açtı. Vatandaşlarımız TCDD mobil uygulama üzerinden trenlere ulaşabilirler. Bilet fiyatları ise sezon olarak, periyod olarak değiştirilebiliyor. Şöyle ki 1 oda fiyatı, 1 oda da 2 kişi konaklayabiliyor, seyahat edebiliyor. Oda fiyatı yani düşük sezonda Aralık’ta 15 bin TL., Ocak sonlarında 18 bin TL., sömestr de 20 bin TL. oda fiyatı olarak değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.

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        "Çıkın çıkın gelin"

        Başkan Halit Özer, "Doğu Turistik Ekspresi bu yıl yine nostalji kar tanelerinin süslediği doğu harikası bir memlekete seyahate başlıyor. Artık halen görmemiş olan misafirlerimizi şehrimize, doğu turistik rotası ile nostaljik bir kente, karlar diyarına davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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