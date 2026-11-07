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        Kars'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

        Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 07:38 Güncelleme:
        Kars'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

        Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 35 BNN 130 plakalı otomobil, KarsSelim karayolu Kafkas Üniversitesi kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili güvenli bir alana çekerek araçtan indi.

        Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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