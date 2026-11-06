Kars'ta kartpostallık kar yağışı manzarası
KARS kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 06.11.2026 - 21:16 Güncelleme:
KARS kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte lapa lapa yağan kar, sokak lambalarının ışığı altında görsel şölen sundu. Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçların üzerinde ince bir kar örtüsü oluşurken, cadde ve kaldırımlardaki ışık yansımaları da güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Kar yağışı kent merkezine ayrı bir güzellik katarken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı.
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