Kars'ta karla beyaza bürünen köyler havadan görüntülendi
Kars'ta etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.
Giriş: 06.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Şehirde dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek rakımlı bölgelerde ve köylerde etkili oluyor. Kar yağışıyla merkeze bağlı Borluk köyü beyaza büründü.
Beyaz örtüyle güzel manzaralar oluşturan köy ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
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