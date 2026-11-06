Kars'ta karla beyaza bürünen köyler havadan görüntülendi

Şehirde dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek rakımlı bölgelerde ve köylerde etkili oluyor. Kar yağışıyla merkeze bağlı Borluk köyü beyaza büründü.

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