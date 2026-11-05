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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

        Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

        Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının etkisini artırdığı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde yolun karla kaplanması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla çevredeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplanırken, sürücüler yolda kontrollü ilerledi.

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        Vatandaşlardan Selçuk Çakıcı, AA muhabirine, sezonun ilk kar yağışı olduğunu belirterek, "Bugün Kocaeli'den geldim, Handere Geçidi'nde karla buluştuk. Umarım sezon da çok daha güzel olur. Kar Sarıkamış'a yakışıyor, lapa lapa yağan karın zevki bir başka oluyor." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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