Kars'ta hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Mücahit Yıldız, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Mücahit Yıldız, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Yıldız'ın cenazesi Sarıkamış ilçesindeki Yeni Cami'de, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sarıkamış Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Yıldız'ın yakınları, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tuğgeneral Coşkun, Yıldız'ın annesi Mülkiye Yıldız'a Türk bayrağı teslim etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.