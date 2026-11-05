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        Kars'ta Kızılayın "iyilik kazanları" her gün 400 kişi için kaynıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta iki ay önce kurulan Kızılay Aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, gönüllülerin desteğiyle kentteki 400 kişinin sofrasına ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Kars'ta Kızılayın "iyilik kazanları" her gün 400 kişi için kaynıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta iki ay önce kurulan Kızılay Aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, gönüllülerin desteğiyle kentteki 400 kişinin sofrasına ulaştırılıyor.

        Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırseverlerin desteğiyle 1 Eylül'de faaliyete geçen aşevinde, sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyunca devam ediyor.

        Diyetisyenlerin gözetiminde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, 250 hanede yaşayan 400 kişiye ulaştırılıyor. Yemekler, gönüllülerin desteğiyle özellikle yalnız yaşayan, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve kendi imkanlarıyla yemek hazırlayamayan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

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        Toplam 1409 gönüllünün yer aldığı organizasyonda her gün 10 gönüllü, hazırlanan yemeklerin dağıtımını üstleniyor. Böylece aşevi, yalnızca sıcak yemek hizmeti sunmakla kalmayıp toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

        Türk Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt, AA muhabirine, 1 Eylül'de açtıkları aşevinde 2 Eylül itibarıyla günlük 400 ihtiyaç sahibine sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

        Sabahın erken saatlerinde aşevinin kapılarını açarak yemek hazırlığına başladıklarını anlatan Hüryurt, "Günlük 3 çeşit yemeğimiz pişirilerek yaşlı, engelli ve evinde yemek pişiremeyen, yemek pişirmekten yoksun olan ailelerimize dağıtılıyor. Bu hizmetimiz sadece burada bir yemek pişirmek ve bu yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına götürmek değil aslında. Bu hizmetle birlikte biz kapısına gittiğimiz insanlarımızın halini, hatırını sormaya gidiyoruz ve aynı zamanda yalnız olmadıklarını da göstermeye çalışıyoruz." dedi.

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        Hüryurt, aşevi hizmetinin sürdürülebilirliğinin Kars Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının finansman desteğiyle sağlandığını anlattı.

        İyilik hareketinin temelinde insan ve gönüllülüğün olduğuna dikkati çeken Hüryurt, şunları kaydetti:

        "Gönüllülük faaliyetlerimiz hem Kızılay Haftası'nda artarak devam ediyor hem de yılın her günü toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak açısından sürdürülebilir bir şekilde gidiyor. Hayırseverlerimize, bağışçılarımıza, kurum ve kuruluşlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Sürdürülebilirlik faaliyetinin ve bu hizmetin sağlanması için onların desteklerine ihtiyacımız olduğunu da söylemek istiyorum. Onların bizlere aktaracağı bağışlarla birlikte bir haneye her gün 3 çeşit yemeğin buradan ulaştırılabileceğini de iletmek istiyorum."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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