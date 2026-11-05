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        Kars'ta 2 bin 500 rakımda kışlık kuşburnu toplama mesaisi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış sofralarının vazgeçilmezi kuşburnu toplama mesaisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Kars'ta 2 bin 500 rakımda kışlık kuşburnu toplama mesaisi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış sofralarının vazgeçilmezi kuşburnu toplama mesaisi devam ediyor.

        İlçenin 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Handere bölgelerinde turuncu ve siyah renklerde yetişen kuşburnuları, ekim ayından itibaren bölgede yaşayanlar tarafından toplanıyor.

        Doğal ortamından toplanan kuşburnu, yaklaşık bir hafta serin ortamda kurutuluyor. Bu işlemin ardından kaynatılarak marmeladı ve reçeli yapılıp kavanozlara dolduruluyor. Bazı vatandaşlar, bir kısmı kışın tüketilen kuşburnu marmeladı ve reçelinin kilosunu 400 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

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        Kuşburnu toplayanlardan Ömer Ayan, AA muhabirine, Sarıkamış'ta toplanan kuşburnunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Ayan, kuşburnunun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Şimdi kuşburnu zamanı, geldik topluyoruz. Kuşburnunun marmeladını, şurubunu yapıyoruz. Kış için bulunmaz bir besin." dedi.

        Bülent Çelik ise kuşburnu mesaisine başladıklarını dile getirerek, "Şu anda 2 bin 500 rakımda, Sarıkamış'ta kuşburnu topluyoruz. Sarıkamış'ta kuşburnuları çok lezzetli ve çok meşhurdur." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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