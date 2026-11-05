Tilki ve kedi, birlikte beslenirken görüntülendi

İlçeye bağlı Alem köyüne inen tilki, Kars Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özyağcı'nın evinin bahçesine girdi. Özyağcı, çocuklarıyla birlikte hayvana yiyecek verdi. Bu sırada yiyecekleri yemeye başlayan tilkinin yanına bir kedi yaklaştı. İki hayvanın birlikte beslendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

KARS'ın Digor ilçesinde köye inen tilki, kendisine verilen yiyecekleri, yanına yaklaşan kedi ile yerken görüntülendi.

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