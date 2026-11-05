Kars'ta 145 okulda 113 polisle güvenli eğitim denetimi

Kars’ta öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 145 okul ve çevresinde 113 emniyet personelinin katılımıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla il genelindeki okullarda denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırılırken öğrencilerin huzurunu tehdit edebilecek unsurlara karşı da düzenli kontroller yapılıyor.

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Bu çerçevede kent genelinde bulunan 52 ilkokul, 52 ortaokul ve 41 lise olmak üzere toplam 145 okul ve çevresinde, 113 emniyet personelinin katılımıyla her gün denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere eğitimöğretim sürecinde gerekli kontrolleri yaparak öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Öte yandan, güvenlik çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm okullarda Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi de görevlendirildi. Bu görevliler aracılığıyla okul yönetimleriyle emniyet birimleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla öğrencilerin okul içerisinde ve çevresinde karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçilmesi, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve ailelerin çocuklarını güven içerisinde okula gönderebilmeleri amaçlanıyor.

Kent genelinde 145 okulda 113 personelle gerçekleştirilen denetimlerin, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için her gün aralıksız devam ettiği bildirildi.