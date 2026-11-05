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        Kanser tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti

        KARS'ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yaşamını yitirdi. Yıldız, Sarıkamış ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Kanser tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti

        KARS’ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yaşamını yitirdi. Yıldız, Sarıkamış ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, yaklaşık 9 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldız için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Yıldız'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Yıldız'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Polat, yakınlarının da acısını paylaştı. Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, namazın ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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