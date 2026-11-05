Kars'ta kar yağışı etkili oldu, sürülerini otlatan çobanlar kara hazırlıksız yakalandı

Kars’ta akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Aniden bastıran kar yağışına arazide küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar da hazırlıksız yakalandı.

Kars’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte dağlık alanlar, meralar ve kırsal bölgeler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar ise zor anlar yaşadı. Sürülerini arazide otlatırken kara yakalanan çobanlar, hayvanlarını olumsuz hava şartlarından korumak ve köye ulaştırmak için yoğun çaba harcadı. Görüş mesafesinin azaldığı ve karın etkisini artırdığı arazide çobanlar, küçükbaş hayvan sürülerini bir arada tutarak köylerine doğru hareket etti.

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Bölgedeki çobanların kar yağışıyla birlikte hayvanlarını güvenli alanlara ulaştırmak için verdiği mücadele dikkat çekti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış, kış mevsiminin yaklaşmasını bir kez daha hatırlattı.

Kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, beyaza bürünen kırsal alanlarda kış manzaraları oluştu.