Traktör ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Selim ilçesi Büyük Oluklu köyü mevkiinde meydana geldi. Traktör ile tesisat tamircisine ait minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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