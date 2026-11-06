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        Kars'ta yüksek kesimlerde köyler beyaza büründü: Tarım arazileri kar altında kaldı

        Kars'ta sabaha doğru başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte köy evlerinin çatıları, yollar, meralar ve tarım arazileri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Kars'ta yüksek kesimlerde köyler beyaza büründü: Tarım arazileri kar altında kaldı

        Kars'ta sabaha doğru başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte köy evlerinin çatıları, yollar, meralar ve tarım arazileri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Kars genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde kış manzaralarını beraberinde getirdi.

        Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Beklenen kar nihayet geldi. Her ne kadar şehir merkezinde kar yoksa da yüksek kesimler beyaza büründü. Havada kar ile birlikte baya soğudu. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kars'a kış geldi diyebiliriz" dediler.

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        Kar yağışıyla birlikte ekili ve hasadı tamamlanan tarım arazileri de beyaz örtü altında kaldı. Köy yerleşim alanları, tarlalar, meralar ve çevredeki tepeler karla kaplanırken, bölgedeki doğal güzellikler havadan görüntülendi.

        Dron ile kaydedilen görüntülerde, beyaz örtüyle kaplanan çalı gölü, Güneş enerji sistemleri, köyler ve geniş tarım arazileri dikkat çekti. Yerleşim alanlarıyla tarım arazilerinin bütünleştiği görüntüler, Kars'ta kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığını ortaya koydu.

        Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kış manzaraları oluşurken, beyaza bürünen köyler havadan görüntülenen eşsiz görüntüleriyle görsel şölen sundu.

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        Öte yandan kar yağışının ardından Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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