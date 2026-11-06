Sürüsüyle kara yakalandı
KARS'ta otlatmaya çıkardığı sürüsüyle kar yağışına yakalanan besici cep telefonuyla o anları görüntüledi.
KARS'ta otlatmaya çıkardığı sürüsüyle kar yağışına yakalanan besici cep telefonuyla o anları görüntüledi.
Havaların soğumasıyla birlikte Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvan sürüsüyle kar yağışına yakalanan bir besici cep telefonuyla yaşadıklarını görüntüledi. Besici bastıran kar sırasında, “Ola ola ooo, göz gözü görmüyor” dedi.
Bu arada Kars-Ardahan kara yolunda aniden bastıran kar, bölgeyi beyaza bürüdü.
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