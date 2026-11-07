Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
A.E. idaresindeki 35 BNN 130 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolu Kafkas Üniversitesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Otomobilin güvenli alana alınmasının ardından, durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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