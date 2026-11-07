Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.E. idaresindeki 35 BNN 130 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolu Kafkas Üniversitesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.