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        Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Kars'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        A.E. idaresindeki 35 BNN 130 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolu Kafkas Üniversitesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Otomobilin güvenli alana alınmasının ardından, durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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