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        Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yavrularıyla geldikleri mahallede çöp konteynerlerinde beslenmeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yavrularıyla geldikleri mahallede çöp konteynerlerinde beslenmeye çalıştı.

        İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

        Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve yavrusu bir inşaatın önünde görüntülendi. Bir süre burada dinlenen bozayılar karanlıkta gözden kayboldu.

        Aynı mahallenin Öğretmen Evi bölgesinde bir bozayı ve iki yavrusu da bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

        Bir köpeğin uzaklaştırmaya çalıştığı ayılar, buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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