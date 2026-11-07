Kars'ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör köylülerin yardımıyla kurtarıldı

Kars'ta pancar hasadı sırasında çamura saplanarak ilerleyemeyen pancar sökme makinesi ve traktör, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından tarım arazilerinde çamur oluştu. Pancar hasadı için tarlaya giren pancar sökme makinesi ve traktör, yumuşayan zemine saplanarak hareket edemez hale geldi.

Çamura saplanan iş makinelerini kurtarmak için çevredeki köylüler seferber oldu. Traktörlerle olay yerine gelen vatandaşlar, saplanan araçları halatlarla birbirine bağlayarak çekmeye başladı. Uzun süre devam eden uğraşın ardından köylülerin yardımıyla pancar sökme makinesi ve traktör bulundukları yerden çıkarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.