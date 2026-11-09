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        Kars'ta korkutan ev yangını

        Kars'ın Yücelen köyünde bir evde çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Alevlerin kısa sürede sardığı evde bulunan 2 kişi yaralanırken, yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Kars'ta korkutan ev yangını

        Kars’ın Yücelen köyünde bir evde çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Alevlerin kısa sürede sardığı evde bulunan 2 kişi yaralanırken, yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Kars merkeze bağlı Yücelen köyünde akşam saatlerinde Emrah Dağlı’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yangında evde bulunan 2 kişi, köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık oluşan 2 kişi sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrasında yapılan ilk değerlendirmelerde yapının tamamen kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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