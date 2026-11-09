Kars'ta köpekle fare arasında ilginç oyun

Köpeğin hareketlerine karşılık veren farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Köyde yaşanan ilginç anlar, Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir köpeğin karşısındaki fareyle oyun oynadığı, fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla adeta şakalaştığı görüldü.

Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde köpek ile farenin karşılıklı oyunu ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin fareyle oynaması, farenin ise kendisinden büyük köpeğe karşılık vermesi dikkat çekti.

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