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        Kars'ta köpekle fare arasında ilginç oyun

        Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde köpek ile farenin karşılıklı oyunu ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin fareyle oynaması, farenin ise kendisinden büyük köpeğe karşılık vermesi dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Kars'ta köpekle fare arasında ilginç oyun

        Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde köpek ile farenin karşılıklı oyunu ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin fareyle oynaması, farenin ise kendisinden büyük köpeğe karşılık vermesi dikkat çekti.

        Köyde yaşanan ilginç anlar, Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir köpeğin karşısındaki fareyle oyun oynadığı, fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla adeta şakalaştığı görüldü.

        Köpeğin hareketlerine karşılık veren farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

        Birbirlerine karşı sergiledikleri ilginç tavırlarla dikkat çeken köpek ve farenin oyunu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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