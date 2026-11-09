Kars-Ardahan sınırındaki menderesler karla kaplandı

Yöre halkının yaz mevsiminde tarlalarını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve çevresinde hayvanlarını otlattığı menderesler, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Mera ve tarım arazileri arasında kıvrılarak akan, yaz aylarında tarım ve hayvancılığa can suyu olan menderesler, kasım ayında karla kaplandı.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

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