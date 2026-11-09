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        Kars'ta açık kapı ekipleri vatandaşlarla sahada buluşuyor

        Kars Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve başvuru mekanizmasının tanınırlığını artırmak amacıyla kent genelindeki tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Kars'ta açık kapı ekipleri vatandaşlarla sahada buluşuyor

        Kars Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve başvuru mekanizmasının tanınırlığını artırmak amacıyla kent genelindeki tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

        İçişleri Bakanlığının 2026 yılı hedef programı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Açık Kapı personeli, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek sistemin sunduğu imkânlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

        Kars Valisi Ziya Polat’ın vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler, Cumhuriyet Millet Kıraathanesi ve TCDD Gar Parkı’nda devam etti.

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        Stantlarda vatandaşlarla birebir görüşen görevliler, Açık Kapı sisteminin nasıl çalıştığını, hangi konularda başvuru yapılabileceğini ve müracaatların nasıl değerlendirildiğini anlattı. Sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal yardımlar başta olmak üzere çok sayıda alanda talep, öneri ve şikâyetlerin ilgili makamlara nasıl ulaştırılabileceği konusunda bilgi verildi.

        Tanıtım faaliyetleri yalnızca bilgilendirmeyle sınırlı kalmadı. İhtiyaç ve taleplerini görevlilere ileten vatandaşların başvuruları da etkinlik alanlarında kabul edildi. Alınan müracaatlar, gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması için ilgili kamu kurumlarına yönlendirildi.

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        Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından başvuruların değerlendirilme ve sonuçlandırılma aşamaları takip edilirken, süreç hakkında vatandaşlara geri dönüş yapılıyor. Böylece vatandaşların kamu kurumlarıyla iletişim kurmasının kolaylaştırılması ve sorunlarına daha hızlı çözüm üretilmesi hedefleniyor.

        Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerinin, önümüzdeki günlerde de kentin farklı noktalarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceği bildirildi.

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