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        Kars'ta yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurtlar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Kars'ta yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurtlar görüntülendi.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunuyor.

        Bölgede etkili olan kar yağışından sonra karla kaplı arazide yiyecek arayan 6 kurt Hamamlı ormanlık bölgesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bir süre arazide dolaşan kurtlar, bir kara akbabanın gelişiyle ormanlık alana çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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