Kars'ta yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

Bir süre arazide dolaşan kurtlar, bir kara akbabanın gelişiyle ormanlık alana çekildi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunuyor.

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