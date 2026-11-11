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        Çıldır Gölü donmaya başladı

        Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Çıldır Gölü donmaya başladı

        Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

        Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün, Taşbaşı köyü mevkisindeki kenar kısımları dondu.

        Gölde yaşamlarını sürdüren ördek ve sakarmekeler buzlar arasında yiyecek aradı. Sakarmekelerin göl üzerinde yürümesi güzel görüntü oluşturdu.

        Kısmen buzla kaplanan göl dronla görüntülendi.

        - "10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti"

        Göl üzerinde atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün kasım ayında donmaya başladığını söyledi.

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        Daşdemir, son yıllarda en erken donma olayını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sezonu açmak için hazırlanıyoruz, 11 Kasım itibarıyla Çıldır Gölü giriş bölümünde yüzeysel donma başladı. Havaların soğumasıyla yüzeysel donma gerçekleşti. Ay sonuna kadar atlı kızaklarımızla göl üzerine aktivitelerimizi başlatacağız. Son 10 yılın rekor tarihi diyebiliriz. 10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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