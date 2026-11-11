Çıldır Gölü donmaya başladı

Daşdemir, son yıllarda en erken donma olayını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sezonu açmak için hazırlanıyoruz, 11 Kasım itibarıyla Çıldır Gölü giriş bölümünde yüzeysel donma başladı. Havaların soğumasıyla yüzeysel donma gerçekleşti. Ay sonuna kadar atlı kızaklarımızla göl üzerine aktivitelerimizi başlatacağız. Son 10 yılın rekor tarihi diyebiliriz. 10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti." dedi.

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