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        Gübre çukuruna düşen hayvanı kurtarmak için köylüler seferber oldu

        Kars'ta gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı kurtarmak için köylüler seferber oldu. Halat ve kaldırma kayışlarıyla iş makinesine bağlanan hayvan, uzun uğraşlar sonucu düştüğü çukurdan çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Gübre çukuruna düşen hayvanı kurtarmak için köylüler seferber oldu

        Kars'ta gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı kurtarmak için köylüler seferber oldu. Halat ve kaldırma kayışlarıyla iş makinesine bağlanan hayvan, uzun uğraşlar sonucu düştüğü çukurdan çıkarıldı.

        Olay, Selim ilçesi Oluklu köyündeki bir çiftlikte yaşandı. Karslı hayvan tüccarı Bülent Uyanık'ın çiftlikten satın aldığı büyükbaş hayvanlar araca yüklendiği sırada hayvanlardan biri dengesini kaybederek ahırın dış kısmındaki gübre çukuruna düştü. Hayvanın çukurda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlattı. Ancak çukurun derinliği ve hayvanın ağırlığı nedeniyle yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmasına iş makinesi desteği sağlandı. Çukura merdivenle inen vatandaşlar, büyükbaş hayvanın vücuduna halat ve özel kaldırma kayışları bağladı. Ardından iş makinesi yardımıyla hayvan çukurdan çıkarıldı. Gübreye bulanan hayvanın kurtarıldıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak yürümeye başlaması, kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşları sevindirdi.

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        Yaşanan heyecan dolu kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların hayvanı kurtarmak için gösterdiği çaba ve iş makinesiyle gerçekleştirilen dikkatli çalışma yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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