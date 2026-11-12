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        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı

        Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte tarlalardaki şeker pancarını bir an önce hasat etmek isteyen çiftçilerin zorlu mücadelesi sürüyor. Demirkent köyünde çamura saplanan pancar söküm makinesini kurtarmak için çiftçiler seferber oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:27 Güncelleme:
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı

        Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte tarlalardaki şeker pancarını bir an önce hasat etmek isteyen çiftçilerin zorlu mücadelesi sürüyor. Demirkent köyünde çamura saplanan pancar söküm makinesini kurtarmak için çiftçiler seferber oldu.

        Kars'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve hava sıcaklıklarının düşmesi, tarım arazilerinde çalışmayı güçleştirdi. Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde şeker pancarı hasadını tamamlamak isteyen üreticiler, ağırlaşan arazi şartlarına rağmen tarlalarda mesai yapmaya devam ediyor. Özellikle çamur nedeniyle iş makinelerinin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde çiftçiler zor anlar yaşıyor. Demirkent köyünde pancar sökümü yapan çiftçiler, çalışmalar sırasında pancar söküm makinesinin çamura saplanmasıyla zor durumda kaldı. Ağır iş makinesinin kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine köylüler yardıma koştu.

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        Traktörlerini makinenin bulunduğu alana getiren çiftçiler, uzun uğraşlar sonucu imece usulüyle kurtarma çalışması başlattı. Traktörlere bağlanan halatlarla çekilen pancar söküm makinesi, yoğun çaba ve koordineli çalışma sonucunda saplandığı çamurdan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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